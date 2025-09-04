بنك القاهرة عمان
الأونروا: لم يسمح للوكالة بإدخال أي مساعدات إلى غزة منذ 6 أشهر

4 سبتمبر 2025
الأونروا: لم يسمح للوكالة بإدخال أي مساعدات إلى غزة منذ 6 أشهر

وطنا اليوم:جددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، دعوتها العاجلة لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدة أن العائلات هناك تُركت بدون أساسيات الحياة.
وأكدت أنه لم يسمح للوكالة بإدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ 6أشهر، مشيرة إلى أنه هناك حاجة ماسة لإدخال مستلزمات الإيواء، بينها الخيام”.
وأكدت الوكالة استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية فور السماح بإيصالها، مشددة على أن رفع الحصار أمر ضروري وعاجل لإنقاذ الأرواح وتخفيف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مجازر جديدة في أحياء بمدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع، وأطلقت النار مجددا على حشود المجوّعين، مما أسفر عن شهداء ومصابين.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد 28 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، 16 منهم بمدينة غزة.
وقالت المصادر إن من الشهداء 4 من المجوّعين تم استهدافهم أثناء محاولتهم الحصول على بعض الطعام وسط وجنوبي القطاع.


