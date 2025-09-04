تعرف على نموذج نانو بانانا لتعديل الصور منغوغل الذي أثار ضجة عالمية

وطنا اليوم:كشفت “غوغل” مؤخرا عن نموذج تعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بها وأطلقت عليه اسم “نانو بانانا” (Nano Banana)، وذلك عقب أن تركت النموذج مجهولا لفترة حتى جذب أنظار العالم.

وينظر الخبراء إلى نموذج “نانو بانانا” على أنه نسخة محسنة من “فوتوشوب” يمكنك استخدامها بسهولة عبر توجيه الأوامر النصية إلى النموذج وطلب التعديلات التي ترغب بها.

ويأتي النموذج ليحسن مزايا تعديل الصور التي قدمتها “غوغل” في تطبيق “جيميناي” سابقا هذا العام، لذا تطلق عليه الشركة اسم “جيميناي 2.5 فلاش إيميج” (Gemini 2.5 Flash Image) وتدعي أنه أكثر دقة في تعديل الصور والحفاظ على تفاصيلها الأصلية.

ولكن ماذا يقدم النموذج الجديد ليختلف عن نماذج تعديل الصور الأخرى؟ وكيف يمكن استخدامه؟

أكثر دقة وقدرة على حفظ التفاصيل

تواجه نماذج تعديل الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عام مشكلة رئيسية، إذ لا تستطيع هذه النماذج الحفاظ على تفاصيل الصور المولدة باستخدام النموذج

وبالتالي، تخسر الصور تفاصيلها وتصبح صورة جديدة مختلفة تماما عن الصورة الأصلية وقد لا تشبه الصورة الأصلية على الإطلاق بعد التعديل باستخدام النموذج.

ولكن “غوغل” تدعي بأنها عالجت هذا الأمر بشكل مباشر في “نانو بانانا” لكونه قادرا على الاحتفاظ بتفاصيل الصورة بعد التعديل أكثر من مرة.

ويظهر تفوق النموذج في تعديل الصور التي تتضمن أشخاصا وأوجها مختلفة، إذ يمكن باستخدام النموذج تعديل ملابس الأشخاص أو حتى الخلفيات التي يظهرون بها دون خسارة تفاصيل الوجه الخاصة بالشخص.

كما أن قدرة النموذج المذهلة على الاحتفاظ بتفاصيل الصور تتيح له تخيل أشكال وأوضاع مختلفة للشخص والشكل نفسه، إذ يمكنك بكل سهولة أن تطلب من النموذج تخيل شكل شخص ما بعد 10 سنوات بعد تزويده بالصور الخاصة به.

قدرات فائقة

بفضل دقة النموذج الجديد وقدرته على التعامل مع الأوامر الموجهة له بشكل أفضل، يستطيع النموذج الآن توليد الصور بأفكار وأشكال مختلفة دون الارتباط بقيود الذكاء الاصطناعي المعتادة.

وأتاح هذا للنموذج مجموعة متنوعة من الاستخدامات المختلفة التي يمكن الاستفادة منها مباشرة وباستخدام الصور الحقيقية وصور الأشخاص.

وتتضمن هذه الاستخدامات دمج الصور المتعددة معا، إذ يمكن للنموذج أن يقوم بدمج مجموعة من الصور معا ليخرج في النهاية صورة جديدة تماما تجمع كل تفاصيل الصور الأصلية، حتى وإن كانت هذه التفاصيل لأشخاص بأشكال مختلفة.

واستعرضت “غوغل” هذه القدرات عبر دمج صورة لسيدة وكلب معا، ثم تغيير خلفية الصورة لتبدو مثل ملعب كرة سلة، رغم أن الصورة الأصلية لا تضم هذه الخلفية.

كما أن “غوغل” استطاعت تطوير النموذج ليتمكن من فهم الأوامر المتتالية على الصورة ذاتها، وبفضل قدرته على حفظ التفاصيل يمكن للنموذج إعادة تعديل الصورة وإضافة تحسينات مستمرة عليها باستمرار.

استخدامات متعددة

يمتلك نموذج “بانانا” مجموعة متنوعة من الاستخدامات الفريدة التي تنبع من قدراته المميزة على حفظ تفاصيل الصور وتوليد الصور الجديدة بشكل مباشر.

ويمكن استخدام النموذج لتوليد مجموعة من الشخصيات الجديدة المبنية على شخصيات موجودة بالفعل ثم إضافتها في نموذج “ران أواي آكت 2” (Runaway Act 2) لتحريك الصور حتى تتمكن من تحريك الشخصيات الجديدة ومنحها حياة جديدة.

كما تستطيع استخدام النموذج لتعديل ملابس الأفراد المختلفة وتخيل ملابس مختلفة بألوان مختلفة وتجربتها دون الحاجة فعليا إلى تغيير ملابسك.

ويتيح النموذج استخدام الصور لصناعة صور جديدة، فمثلا إن كان هناك صورة موجودة وتضم نمطا ما، يمكنك تحويل هذا النمط إلى فستان أو لوحة فنية.

ويمكن للنموذج تعديل النصوص الموجودة في الصور مع الحفاظ على تفاصيلها بشكل كبير، مما يوفر وقتا كبيرا للمستخدمين.

كما تتنوع استخدامات النموذج في القطاع الإعلاني، إذ يمكن توليد المشاهد الإعلانية بشكل مباشر من خلال توجيه الأوامر النصية للنموذج ودون الحاجة لتصويرها بالفعل أو استخدام مصورين خارجيين.

ويمكنك أيضا استعادة الصور الضبابية أو التالفة باستخدام النموذج، وهو ما قام به العديد من المستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

مستقبل جديد للفنانين المستقلين

بينما يقدم النموذج عددا كبيرا من الاستخدامات المختلفة، فإن إحدى أبرز استخداماته وفوائده تكون مع الفنانين المستقلين، إذ أصبح قادرا على توفير الوقت والجهد والمال في توليد صور يمكن تحريكها باستخدام الأدوات الأخرى في ثوان معدودة.

وذلك بدلا من الحاجة إلى التقاط أو رسم المشاهد بشكل يدوي ثم تحريكها يدويا أو باستخدام الحواسيب، ومن المتوقع أن يمتد استخدام النموذج إلى العديد من الأعمال الفنية والسينمائية في السنوات المقبلة.

الوصول إلى النموذج

يمكن بكل سهولة الوصول إلى نموذج “نانو بانانا” والاستفادة من مزاياه المتنوعة مباشرة عبر تطبيق “جيميناي” الخاص بـ”غوغل”، وذلك ضمن الدردشة الخاصة بالنموذج.

وتستطيع إضافة الصور داخل الدردشة وطلب توليد صور جديدة من النموذج مباشرة والتعديل عليها وسط الدردشة.