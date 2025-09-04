الاسواق الحرة تهنئ الملك وولي عهده بذكرى المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم:شركة الاسواق الحرة الاردنية ممثلة برئيس مجلس الادارة معالي ايمن المفلح والرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة

من مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الامين الامير الحسين بن عبدالله الثاني والاسرة الهاشمية والامتين العربية والاسلامية باصدق التهاني والتبريكات ، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

داعين الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة على وطننا وقيادتنا الهاشمية وامتنا العربية والاسلامية باليمن والخير والبركات