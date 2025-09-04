محافظ أريحا والأغوار: الموقفان الأردني والمصري منعا التهجير

وطنا اليوم:قال محافظ أريحا والأغوار، حسين حمايل، الأربعاء، إن أطماع إسرائيل في ضم الأغوار الفلسطينية ليست بالأمر الجديد، وإن تصريحات الحكومة الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وكل ما له علاقة بالأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف حمايل، أن الفلسطينيين يتعاملون مع التصريحات الإسرائيلية على أنها لن تحدث تغييرًا على أرض الواقع، مؤكدًا أن الفلسطينيين سيبقون صامدين في أرضهم.

وقال: “لولا الموقفان الأردني والمصري الحاسمان في منع التهجير، لنفذت أجندات الاحتلال في كثير من القضايا”.

وأكد حمايل أنه لم يأت يوم سجلنا فيه تقصيرا من الأردن، قيادة وشعبا، مبينا أن الموقف الأردني كان وما زال وسيبقى لا غبار عليه فيما يخص القضية الفلسطينية، ويقف بكل ما لديه من إمكانيات وموقف القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني تجاه الأردن هو موقف الأخ والشقيق الحريص.

وأشار إلى أنه لا بد من تحركات من دول المنطقة ودول العالم باتجاه إصدار قرارات ترتقي إلى مستوى الحدث الذي تقوم به إسرائيل من زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبين حمايل أن الأوضاع في الضفة الغربية صعبة، وأصعب ما فيها هو اعتداءات عصابات المستوطنين المنظمة، التي تحدث عنها الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، الذي قام بتسليح عشرات الآلاف من المستوطنين، واستخدامهم زيا عسكريا في هجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.

وشدد على أنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن منح الشعب الفلسطيني حقوقه هو السبيل لتحقيق السلام.