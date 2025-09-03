قناة اسرائيلية تكشف: نتنياهو رفض استقبال ماكرون في إسرائيل

وطنا اليوم:ذكرت قناة كان الإسرائيلية نقلا عن مئير حبيف، المقرب من نتنياهو والعضو السابق في البرلمان الفرنسي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض السماح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إسرائيل بعد أن تقدم بطلب لذلك.

وياتي هذا الرفض وفقا للقناة بسبب نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعقد مؤتمر دولي للاعتراف بفلسطين في نيويورك .

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال ان قرار أميركا رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مقبول.

واضاف “أدعو واشنطن إلى التراجع عن قرارها منع حضور المسؤولين الفلسطينيين الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

واكد ان الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف بوجهه أي هجوم وأي محاولة لضم الأراضي.

وقال انه تحدثت مع ولي العهد السعودي وسنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر/أيلول.

وتابع”هدفنا حشد دعم دولي لحل الدولتين الذي يعد السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين”.

واكد انه يجب تنفيذ وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع المحتجزين وإيصال المساعدات إلى غزة ونشر قوة استقرار فيها.