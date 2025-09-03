بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

قناة اسرائيلية تكشف: نتنياهو رفض استقبال ماكرون في إسرائيل

3 سبتمبر 2025
قناة اسرائيلية تكشف: نتنياهو رفض استقبال ماكرون في إسرائيل

وطنا اليوم:ذكرت قناة كان الإسرائيلية نقلا عن مئير حبيف، المقرب من نتنياهو والعضو السابق في البرلمان الفرنسي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض السماح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إسرائيل بعد أن تقدم بطلب لذلك.

وياتي هذا الرفض وفقا للقناة بسبب نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعقد مؤتمر دولي للاعتراف بفلسطين في نيويورك .

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال ان قرار أميركا رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مقبول.

واضاف “أدعو واشنطن إلى التراجع عن قرارها منع حضور المسؤولين الفلسطينيين الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

واكد ان الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف بوجهه أي هجوم وأي محاولة لضم الأراضي.

وقال انه تحدثت مع ولي العهد السعودي وسنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر/أيلول.

وتابع”هدفنا حشد دعم دولي لحل الدولتين الذي يعد السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين”.

واكد انه يجب تنفيذ وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع المحتجزين وإيصال المساعدات إلى غزة ونشر قوة استقرار فيها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

14:01

جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

14:00

الأرصاد : 49.6 أعلى درجة حرارة تسجل في آب الماضي

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025