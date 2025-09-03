توزيع الكهرباء : إشعارات حال الاقتراب من الحد الأعلى للشريحة الاستهلاكية

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء، الأربعاء، عن انتهائها من كافة التجهيزات الفنية اللازمة لإطلاق خدمة الإشعارات الدورية لكميات الاستهلاك التي تعتبر خدمة جديدة ستتيح لمشتركي الشركة في محافظات جنوب المملكة وشرقها ووادي الأردن من تلقي إشعارات آلية تشعرهم بوصول مستويات استهلاكهم من الكهرباء.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على موقع “الفيسبوك” بأن الإشعارات ستكون عبر رسائل نصية ترسل على هواتف المشتركين المسجلة لدى الشركة وعبر تطبيقها على الهواتف الذكية.

ودعت الشركة مشتركيها إلى تحميل تطبيقها على الهواتف الذكية، وتحديث بيانات التواصل معهم عبر القنوات التي تتيحها الشركة.