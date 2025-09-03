بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

منصة لربط المستشفيات بنظام إلكتروني لإدخال بيانات الولادات والوفيات رقميا

3 سبتمبر 2025
منصة لربط المستشفيات بنظام إلكتروني لإدخال بيانات الولادات والوفيات رقميا

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنه سيتم إطلاق منصة المواليد والوفيات من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، لتوثيق وتحديث وتبسيط الإجراءات الحكومية، من خلال ربط المستشفيات الحكومية والخاصة والعسكرية مباشرة بنظام إلكتروني موحد لإدخال بيانات الولادات والوفيات رقميا.
وقال الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي إن المنصة ستسهم في التغلب على مشكلة تأخر أو عدم الإبلاغ عن الوفيات، وتوفير بيانات رقمية دقيقة وفورية للجهات المعنية، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مما ينعكس على سرعة ودقة إنجاز المعاملات المتعلقة بالمشتركين وورثتهم المستحقين.
وستتضمن المنصة إجراءات لإنتاج حُزم من الخدمات للمواطن مثل حزمة الولادة (إبلاغ ولادة، شهادة ولادة، تعديل دفتر العائلة).
وبيّن أن المنصة يتم تجريبها في 17 مستشفى حكوميا وخاصا وعسكريا)، ويجري العمل على تعميمها لتشمل جميع المستشفيات في الأردن وعددها 120 مستشفى قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل، بما يحقق التكامل الإلكتروني الكامل مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وبين أن العمل جار على إعداد إجراءات من خلال التنسيق مع البلديات؛ لتسجيل تصاريح الدفن على المنصة حال إصدارها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

14:01

جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

14:00

الأرصاد : 49.6 أعلى درجة حرارة تسجل في آب الماضي

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025