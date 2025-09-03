بنك القاهرة عمان
الملك: يا رسولَ الإلهِ أنتَ شفيعي وبِكَ الخَيرُ كلُّه والرَجَاءُ

3 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:نشر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عبر حسابه في موقع إكس، مقطع فيديو من الفعالية الدينية التي استضافها قصر الحسينية اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ 1500 لمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وحضرها جلالته يرافقه سمو الامير الحسين بن عبدالله.
وكتب جلالته على المقطع “يا رسولَ الإلهِ أنتَ شفيعي وبِكَ الخَيرُ كلُّه والرَجَاءُ” مشيرًا إلى أنها كلمات من قصيدة “المدحة النبوية – قافية الهمزة، لجده الراحل الملك عبدالله المؤسس


