الطاقة الأردنية تؤكد جاهزيتها لتصدير الكهرباء إلى سوريا

وطنا اليوم:أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية جاهزية شركة الكهرباء الوطنية للقيام بتصدير الطاقة الكهربائية إلى الجانب السوري في حال جاهزية خط الربط الكهربائي السوري، لتغطية جزء من احتياجاتها للطاقة الكهربائية خارج أوقات الذروة في المملكة.

وأوضح التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، الصادر أخيرا، أنه تم إيصال التيار الكهربائي إلى معبر نصيب الحدودي من الجهة السورية بواسطة شركة كهرباء محافظة إربد، وذلك على حساب فلس الريف.

وبشأن الربط الأردني السعودي، أشار التقرير، الذي رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أنه تم التوافق بين الجانبين على اتفاقيات الربط والتشغيل والصيانة الخاصة بتبادل الطاقة الكهربائية.

وقال إن الجانبين يعملان على التوافق على الأسس الفنية للاتفاقية التجارية بينهما وإعدادها بصيغتها النهائية ليصار إلى توقيعها حسب الأصول، حيث أبدى الجانب السعودي رغبته باعتماد مبدأ المتاجرة النقدية بدلا من التبادل العيني.

وفيما يخص الربط الكهربائي الأردني العراقي، فقد تم إنجاز المرحلة الأولى بالربط على جهد (132 ك.ف) وباستطاعة 40 ميجاواط، وتم تشغيل الخط بين الأردن ومنطقة الرطبة خلال الربع الأول من 2024.

أما المرحلة الثانية فستكون باستطاعة 150-200 ميجاواط وجهد (400 ك.ف) مع منطقة القائم العراقية، حيث تم استكمال إنشاء خط جهد متوسط داخل الأراضي العراقية بطول 330 كم إلى منطقة القائم، إضافة إلى استكمال أعمال الربط مع محطة القائم (132/400 ك.ف).

ويتم العمل على إنشاء محطة (33/132/400 ك.ف) في الريشة داخل الأراضي الأردنية، حيث تمت المباشرة بالأعمال المدنية في الريشة، والأعمال الهندسية لتوريد المحولات والقواطع الكهربائية وملحقاتها، وتنفيذ أعمال خط (400 ك.ف)، ومن المتوقع تشغيل الخط خلال العام الحالي.

وبخصوص الربط الأردني المصري، بين التقرير أن الشبكة الكهربائية الأردنية ترتبط بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999، بواسطة كيبل بحري جهد (400 ك.ف) يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كم وباستطاعة (550 ميجاواط)، حيث يتم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بشكل سنوي.

وعن مشروع رفع قدرة خط الربط بين البلدين إلى 2000 ميجاواط، أشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين الأردني والمصري على إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، وبالتالي البحث عن مصدر جديد لتمويل هذه الدراسات، بناء على طلب الجانب المصري