إغلاق جزئي لطريق إربد – عمان يوم الجمعة

وطنا اليوم:أعلنت مديرية أشغال جرش، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام / إدارة الدوريات الخارجية، عن نيتها تنفيذ إغلاق جزئي لطريق إربد – عمان، وذلك يوم الجمعة الموافق 2025/9/5، ابتداءً من الساعة 12:00 بعد منتصف ليل الخميس وحتى الساعة 6:00 من صباح يوم الجمعه، بهدف تركيب جسر مشاة في منطقة الرشايدة بالقرب من جامعة جرش.

وقالت في منشور لها عبر حسابات التواصل الاجتماعي، إنه سيتم تنفيذ العمل على مرحلتين، تتضمن كل منهما تحويلات مرورية مؤقتة، من خلال مناطق الالتفات.

وتشمل المرحلة الأولى إغلاق الطريق بالاتجاه القادم من عمان إلى إربد أمام جامعة جرش، وتحويل السير إلى مسار البديل بفصل الاتجاه المقابل ليُستخدم لحركة المرور في الاتجاهين.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن إعادة فتح الطريق في الاتجاه الأول، ثم إغلاق الاتجاه القادم من إربد إلى عمان، وفصل المسار المقابل ليُستخدم للحركة في الاتجاهين أيضًا.

ودعت مديرية اشغال محافظة جرش السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالإشارات والتعليمات المرورية حرصًا على سلامتهم، ولضمان انسيابية الحركة خلال فترة العمل