الحملة الأردنية توزّع 1000 طرد مخصص للأطفال في شمال وجنوب غزة

وطنا اليوم:وزّعت الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية، 1000 طرد مخصص للأطفال في شمال وجنوب قطاع غزة، ضمن جهودها المستمرة لدعم الأهالي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وقامت فرق الحملة الأردنية بتفقد الأطفال المصابين والمرضى في مستشفى ناصر الطبي و الأطفال في مخيم البركة ومحيطه بفعالية لن ينساها الأطفال في ظل الظروف الصعبة.

ويحتوي الطرد على مجموعة من الحاجيات والمواد الترفيهية والحلوى، بهدف التخفيف عن الأطفال وإدخال البهجة إلى قلوبهم، في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات متلاحقة جرّاء الحرب والحصار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار برامج الدعم النفسي والاجتماعي التي تنفذها الحملة، إلى جانب جهودها الإغاثية في توزيع الغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية للأسر المتضررة.