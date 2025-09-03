بنك القاهرة عمان
3 سبتمبر 2025
القمر أوفيك 19 .. عين إسرائيل الجديدة على إيران واليمن و المنطقة

وطنا اليوم:أعلن الاحتلال، نجاح إطلاق قمر اصطناعي جديد للتجسس يحمل اسم “أوفيك 19″، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها إنجاز استراتيجي ورسالة مباشرة لأعدائه في المنطقة والذي من شأنه أن يعزز قدرات تل ابيب في مراقبة مناطق من بينها إيران واليمن.
وتولّت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) دور المقاول الرئيس في تطوير وتصنيع القمر الصناعي، ومنصة الإطلاق، فيما قادت شعبة أنظمة الصواريخ والفضاء المشروع عبر مصنع “الفضاء”، بالتعاون مع قسم “إلتا” الذي صنع منصة الإطلاق، ومصنع MLAM المسؤول عن تطويرها، إلى جانب شركتي “تومر” و”رافائيل” اللتين تولتا تصنيع محركات الصواريخ، بحسب “معاريف”.

رسائل مباشرة وتهديدات بالمراقبة
ووصف وزير حرب الاحتلال عملية الإطلاق بأنها “إنجاز على أعلى مستوى عالمي”، مؤكداً أن دولاً قليلة فقط تمتلك مثل هذه القدرات.
وأضاف في منشور على منصة “إكس”: “هذه أيضاً رسالة إلى جميع أعدائنا، أينما كانوا – نحن نراقبكم في جميع الأوقات وفي كل موقف”.

تفاصيل تقنية وسياق عسكري
من جانبها، أوضحت وزارة حرب الاحتلال أن القمر الاصطناعي أُطلق من موقع لم يتم الكشف عنه، وأنه بدأ بالفعل في إرسال البيانات ويخضع حالياً لسلسلة من الاختبارات الأولية.
وأضافت أنه فور دخوله حيز الخدمة الكاملة، سيتم تسليم إدارته إلى وحدة الاستخبارات البصرية والمكانية في الجيش.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تصريحات لمسؤولين ربطوا بين القدرات الفضائية والصراع مع إيران. ونُقل عن رئيس مديرية البحث والتطوير في وزارة الدفاع، دانيال غولد، قوله إنه تم جمع أكثر من 12 ألف صورة فضائية للأراضي الإيرانية بهدف توجيه ضربات سابقة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الفضائية للاحتلال، بوعز ليفي، أن العملية “أكدت أن امتلاك قدرات مراقبة متقدمة في منطقتنا أمر بالغ الأهمية لتحقيق التفوق الجوي والأرضي”.


