منصّة زين للإبداع تعقد ورشة عمل حول صناعة المحتوى المؤثر

وطنا اليوم:عقدت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع شركة Elli Creators ورشة عمل متخصصة بعنوان “Content Unlocked: Master the Art of Influence”، بمشاركة مجموعة من صنّاع المحتوى والعاملين في هذا المجال، إلى جانب عدد من الشباب المهتمين.

وهدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بأحدث المهارات والأدوات اللازمة لفهم عالم صناعة المحتوى والتأثير الرقمي، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تساعد الشباب على بناء حضور مؤثر على المنصّات الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وتخللت الورشة نقاشات تفاعلية وعروض عملية قدّمها خبراء وصنّاع محتوى، حيث شاركوا تجاربهم وخبراتهم في كيفية صناعة محتوى جذاب وفعّال قادر على الوصول للجمهور والتأثير به.

وتأتي إقامة هذه الورشة ضمن جهود منصّة زين للإبداع المستمرة لدعم الشباب وتمكينهم من تطوير مهاراتهم الإبداعية والرقمية في مختلف المجالات لا سيما الإعلام الرقمي.