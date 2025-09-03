بنك القاهرة عمان
الهواء الحار يقترب أكثر من المملكة نهاية الأسبوع

3 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:يُتوقع بمشيئة الله أن يُعاود الهواء الحار اقترابه من المملكة خلال النصف الثاني من الأسبوع وبخاصة نهايته، لذا ترتفع درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبياً في عموم المناطق، بل وتُصبح شديدة الحرارة في مناطق البادية الشرقية والأغوار، والتي تكون الأكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة حيث تتجاوز درجات الحرارة حدود ال40 درجة مئوية، فيما تكون في مطلع ال30 مئوية في مرتفعات العاصمة عمان، وتلامس منتصفها في الأحياء الشرقية.
هذا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الليلية مقارنةً مع الليالي الحالية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في مختلف المناطق إن شاء الله، ودافئاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وبالرغم من تواجد الهواء الحار قرب المملكة، إلا أن الرياح الشمالية الغربية تعمل كحاجز صد أمام تعمقه، وبالتالي لا يُتوقع أن تحدث موجة حارة خلال نهاية الشهر إن شاء الله، إلا أن الإحساس بالحرارة قد يكون أعلى مما هو عليه الحال في الأيام السابقة


