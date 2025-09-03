الطاقة تطرح عطاء لتنفيذ أنظمة طاقة متجددة في 15 بلدية بالوسط

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، عن طرح عطاء لتصميم وتوريد وتركيب وربط وتشغيل وصيانة أنظمة طاقة متجددة في 15 بلدية ضمن محافظات الوسط.

ودعت الوزارة، المقاولين الراغبين بالمشاركة إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من وثائق الدعوة شريطة اصطحابهم أحد المتطلبات التالية: تصنيف من دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة (فئة أولى أو ثانية أو ثالثة) أو رخصة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص أنظمة مصادر الطاقة المتجددة (فئة أ أو ب), أو ائتلاف يضم مقاولين مصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك (فئة أولى أو ثانية أو ثالثة) مع شركات مرخصة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ضمن الفئة (أ) أو (ب).

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن طلب شراء وثائق الدعوة يتم إلكترونياً عبر موقعها (Memr.gov.jo)، حيث يبدأ بيع النسخ اعتباراً من الأحد 14 أيلول وحتى الخميس 18 أيلول ولغاية الساعة 12 ظهراً.

كما حددت الوزارة يوم الخميس 25 أيلول آخر موعد لاستقبال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني: Hana.AlZuabi@MEMR.GOV.JO، فيما سيكون آخر موعد لتقديم العروض الساعة 12 ظهراً من يوم الخميس 2 تشرين الأول المقبل.

ويُشترط أن يرفق مع العطاء كفالة دخول على شكل شيك مصدق أو كفالة بنكية صادرة عن بنك محلي سارية لمدة 120 يوماً من تاريخ الإغلاق.

وأكدت الوزارة أن العروض يجب أن تقدم في ثلاثة مغلفات مغلقة ومنفصلة: الأول للعرض الفني مع الوثائق المطلوبة والثاني للعرض المالي والثالث لكفالة دخول العطاء، على أن توضع جميعها داخل مغلف رابع مختوم يكتب عليه اسم المناقص وبيانات العطاء ورقمه