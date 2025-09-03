اليونيفيل تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها بجنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” اليوم الأربعاء أن طائرات مسيّرة إسرائيلية ألقت قنابل قرب مواقعها في منطقة الخط الأزرق بجنوب لبنان.

وقالت اليونيفيل في بيان “إن الحادث وقع صباح أمس الثلاثاء، ووصفت ما جرى بأنه أحد أخطر الهجمات على أفرادها وممتلكاتها منذ سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضافت أن المسيّرات الإسرائيلية ألقت القنابل بينما كانت القوات تزيل عوائق في منطقة الخط الأزرق.

كما قالت اليونيفيل “إن على الجيش الإسرائيلي ضمان سلامة وأمن عناصرها”.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي بعد أيام من تبني مجلس الأمن الدولي قرارا ينص على التمديد لعام و4 أشهر إضافية للقوات الدولية العاملة في لبنان، على أن تبدأ بعد ذلك عملية انسحاب تدريجي ومنظم لهذه القوات خلال عام واحد.

وتم تبني القرار 2790 بالإجماع بعد أن أبدت إسرائيل والولايات المتحدة معارضة للتمديد للقوات الأممية في لبنان.

ويعيد القرار التأكيد على دور “اليونيفيل” في دعم الجيش اللبناني وتطبيق القرار 1701 الذي أرسى وقف الأعمال القتالية بعد حرب يوليو/تموز 2006 بين حزب الله وإسرائيل.