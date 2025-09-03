أمانة عمّان تواصل حملة إزالة الحواجز والعوائق لتحسين الانسيابية المرورية

وطنا اليوم:كشف المهندس محمد الفاعوري، نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة في أمانة عمان، عن إنجازات الحملة الواسعة لإزالة التعديات على الشوارع والأرصفة، مؤكداً أن الحملة نجحت حتى الآن في إزالة 1100 حاجز إسمنتي و6800 عائق متنوع، وأنها مستمرة ولن تتوقف حتى استعادة حق المشاة والمركبات في الطريق العام.

وأكد الفاعوري أن هدف الحملة الرئيسي هو تعزيز السلامة المرورية، مشدداً على أن “الرصيف حق للمشاة والشارع حق للمركبات”.

حملة شاملة تغطي كافة مناطق عمان

أوضح الفاعوري أن الحملة شملت جميع مناطق العاصمة الـ 22 دون أي استثناء، حيث كانت العوائق التي تمت إزالتها تتسبب في تضييق الشوارع وإجبار المشاة على السير بين المركبات، مما يعرض حياتهم للخطر.

واعترف بوجود بعض “الممانعات” من قبل مواطنين مخالفين، إلا أنه أكد أن جميع عمليات الإزالة تمت بمساندة من الأجهزة الأمنية لضمان تطبيق القانون.

وأضاف: “الغاية ليست المصادرة، ولكن قمنا بمصادرة العوائق ممن لم يتعاونوا معنا”، مشيراً إلى أن نظام منع المكاره يمنح الأمانة الحق في تحرير مخالفات بحق المعتدين تتراوح قيمتها بين 100 و 500 دينار.

“عمان حلوة”.. ولا مكان للسيارات المهجورة

بالتوازي مع حملة إزالة العوائق، أطلقت أمانة عمان حملة جديدة يوم الثلاثاء، تحت شعار “عمان حلوة”.

وتركز هذه الحملة على إزالة السيارات المهجورة من الشوارع والأحياء، والتي تشكل تشوهاً بصرياً ومكامن خطر بيئي.

ماذا بعد؟ تنظيم “الفاليه” والتوجه نحو المواقف الذكية

كشف الفاعوري عن الخطط المستقبلية للأمانة لتنظيم قطاع الاصطفاف بشكل جذري، وإنهاء ظاهرة الاصطفاف غير المرخص أمام المحال التجارية والمطاعم.

تنظيم المهنة: تعمل الأمانة على وضع قانون صارم لمهنة اصطفاف المركبات (Valet Parking)، يمنع استخدام الشارع العام ويشترط الحصول على تراخيص لمواقع محددة.

العدادات الذكية: تتجه الأمانة بقوة نحو حلول “المدينة الذكية” عبر تركيب عدادات وقوف حديثة. ستمكن هذه التقنية المواطنين من حجز مكان الوقوف وتحديد مدته إلكترونياً، مما سيقضي على فوضى الاصطفاف العشوائي.

وأكد الفاعوري أن الحملات الرقابية ستكون مكثفة في الأسبوع القادم لضمان الالتزام بالأنظمة الجديد