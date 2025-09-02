الصحة العالمية: الانتحار يسبب 1% من الوفيات حول العالم

بنك القاهرة عمان
2 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:قالت منظمة الصحة العالمية إن الانتحار يسبب واحدا بالمئة من الوفيات حول العالم، مشيرة إلى عدم كفاية التقدم المحرز في مواجهة هذه الحالات التي تشكل أحد الأسباب الرئيسية للوفيات بين الشباب.
وقالت رئيسة قسم الصحة النفسية في المنظمة ديفورا كيستيل في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن “الانتحار أودى بحياة ما يقرب من 727 ألف شخص في عام 2021 وحده”.
وأفاد تقريرين للمنظمة الأممية بأن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية، مؤكدة الحاجة الملحة لتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية. في إشارة إلى أن الانتحار يظل واحدا من التأثيرات المدمرة لبعض الاضطرابات النفسية.
وحذرت المنظمة الأممية من أن هذه الاضطرابات النفسية مثل حالات القلق والاكتئاب أصبحت تمثل ثاني أكبر سبب للمعاناة من إعاقة طويلة الأجل، وتسهم في فقدان القدرة على العيش، فضلا عن إلحاقها خسائر اقتصادية كبيرة في العالم


