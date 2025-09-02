ولي العهد يرعى إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان

وطنا اليوم:رعى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان، الذي ينظمه المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويهدف المنتدى، الذي يعقد على مدار يومين، إلى توحيد جهود تعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاعات الرئيسية التي تخدم المواطنين وتعزز النمو الاقتصادي.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن كبرى الشركات التكنولوجية العالمية ونحو 100 خبير ومختص في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويركز المنتدى على تحفيز الكفاءات الأردنية لابتكار حلول جديدة وتشجيع الشراكات لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التواصل مع الأردنيين في الخارج ممن يشغلون مناصب قيادية لدى شركات التكنولوجيا العالمية، لتوحيد جهود ابتكار مشاريع جديدة تخدم الاقتصاد الوطني.

وتعقد بعض الورشات بشراكة مباشرة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لصياغة مشاريع ومبادرات عملية قابلة للتطبيق.

ويناقش المنتدى، الذي حضر حفل إطلاقه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، محاور عمل أساسية حددها المجلس، وهي: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والصحة الرقمية، والحياة الذكية، والاستدامة والتكنولوجيا الخضراء، وتطوير التعليم، ومستقبل العمل.

ويجسد المنتدى ثمرة جهود سمو ولي العهد الرامية إلى رفع مكانة الأردن في القطاع التكنولوجي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات، من خلال التركيز على التطبيقات العملية والمشاريع القابلة للتنفيذ، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية وإدارة البيانات وتطوير المهارات.

وحضر حفل الإطلاق عدد من الوزراء والمسؤولين.