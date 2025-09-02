وزيرة التنمية تفتتح مركز الخدمات الاجتماعية المتكاملة في قضاء المزرعة

وطنا اليوم:افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم الثلاثاء، مركز الخدمات الاجتماعية المتكاملة في قضاء المزرعة التابع إداريا لمحافظة الكرك.

وقالت بني مصطفى خلال حفل الافتتاح، إن إنشاء هذا المركز يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الكرك في وقت سابق، حيث وجه الرئيس بإنشاء مركزين في محافظة الكرك، الأول في لواء مؤاب والثاني في قضاء المزرعة، وبناء على ذلك أنجزت الوزارة المركزين ليقدمان خدماتهما للمنتفعين.

وأضافت أن الهدف من إنشاء مركز خدمات اجتماعية متكاملة في غور المزرعة هو تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين لتوفير الجهد والوقت والمال على الأهالي ومتلقي الخدمات، بدلا من الانتقال لمنطقة غور الصافي للحصول على الخدمات.

وأشارت بني مصطفى إلى أن مركز الخدمات الاجتماعية المتكاملة في قضاء المزرعة يتضمن إضافة لمكتب المعونة الوطنية، وحدة خدمات التدخل المبكر، وهي وحدة مستقلة تشرف عليها الوزارة، وتقدم جميع الخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة منذ الولادة إلى عمر 9 سنوات موزعين على فئتين عمريتين، بحيث يخدم جميع أنواع الإعاقة ومختلف مستوياتها وشدتها.

وأضافت أن الخدمات التي يقدمها المركز تتضمن كذلك تقييم دقيق متعدد التخصصات، وبرامج التدخل المبكر المكثفة، وإعداد الخطط الفردية العلاجية والتأهيلية، إضافة الى الخدمات المساندة، وهي العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والتدريب النطقي، والإرشاد الأسري، والدعم التماثلي، والتأهيل المجتمعي، وتدريب أولياء الأمور على التعامل مع سلوكيات أطفالهم، وبرامج تعديل السلوك وتنمية المهارات اللغوية والمعرفية والحسية، وإشراك الأسرة في خطة الطفل العلاجية لضمان استمرارية التدخل في البيئة المنزلية.

كما يقدم المركز التهيئة للدمج التعليمي والتقليل من الفجوة بين الشخص من ذوي الإعاقة وزملائه من نفس الفئة العمرية، وتقديم الخدمات التدريبية للجلسات الفردية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لخدمة التدخل المبكر 65 شخصا، و 30 شخصا للجلسات الخارجية.

ووجهت بني مصطفى خلال الفعالية المعنيين بالوزارة بفتح 3 غرف توسعة للمركز لتخدم الأعمار التي تتجاوز الـ9 سنوات، وغرفة علاج طبيعي إضافية نظرا للإقبال على المركز، بحيث تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ممن أعمارهم تزيد على 9سنوات، بحيث تقدم لهم خدمات متنوعة، ومهارات حياتية يومية والتهيئة المهنية.

وحضر حفل الافتتاح النائب فتحي البوات وأمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور ومدير قضاء غور المزرعة علي قويدر ونواب سابقين وعدد من وجهاء المنطقة والأهالي.