الخرابشة يتفقد مشروع الشركة الوطنية العربية للتعدين في غور فيفا

وطنا اليوم:نفّذ وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى موقع أعمال الشركة الوطنية العربية للتعدين (NAMC) في منطقة غور فيفا، لمتابعة تقدم العمل في مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية.

وكانت الوزارة قد وقّعت مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية العربية للتعدين في 20 كانون الثاني 2025، لاستكشاف خام النحاس على مساحة 28 كيلومترًا مربعًا، وبقيمة برنامج عمل تبلغ مليون دينار أردني، يمتد حتى 20 كانون الثاني 2026.

واطّلع الخرابشة خلال الجولة على إنجازات الشركة ضمن برنامج عملها، والتي شملت تنفيذ حملات استكشافية، وجمع عينات صخرية، وإجراء تحاليل جيوكيميائية متقدمة أظهرت نتائج مبشّرة خاصة في النحاس والمنغنيز، إضافة إلى البدء بخطة الحفر الاستكشافي وإنجاز تحاليل إحصائية داعمة. وبلغت نسبة الإنجاز حتى الآن نحو 37% من البرنامج.

كما استعرض الوزير واقع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة في قطاع التعدين، والتي تشمل سبع مذكرات تفاهم، إحداها في مراحلها النهائية، إلى جانب اتفاقية تنفيذية واحدة خاصة بالنحاس في منطقة أبو خشيبة، واتفاقيتين بانتظار التوقيع، وثلاث أخرى قيد التفاوض.

وأكد الخرابشة أن المملكة تمتلك فرصًا واعدة في مجالات النحاس والذهب والزنك والرصاص، فضلًا عن العناصر الأرضية النادرة والنيوبيوم، إضافة إلى مشاريع البوتاس والليثيوم والبازلت والسيليكا، مشددًا على أن هذه الفرص تعكس التنوع الكبير في الثروات المعدنية الأردنية.

وأوضح أن الجهود المبذولة تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تصنف قطاع التعدين من بين القطاعات الواعدة والمحركة للنمو، من خلال تعزيز الاستكشاف وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يحقق قيمة مضافة ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويعزز مكانة الأردن كوجهة رائدة في استغلال موارده الطبيعية.

من جانبه، قال مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في الوزارة، المهندس هشام الزيود، إن كوادر الوزارة تواصل جهود الاستكشاف في المناطق الجنوبية عبر برامج موسعة تهدف إلى تحديد مواقع جديدة للاستثمار. وأضاف أن الوزارة تنفذ حاليًا برنامجًا متكاملًا للاستكشاف الجيولوجي والجيوكيميائي في وادي المرصد وأودية الدرع العربي النوبي، من خلال جمع وتحليل عينات لتوفير قاعدة بيانات تسهّل جذب الاستثمارات.

وكان في استقبال الوزير رئيس هيئة المديرين في الشركة الوطنية العربية للتعدين الحاج حمدي الطباع، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس أيمن عياش، إلى جانب الطاقم الفني والاستشاري من شركتي Mibexperts ومسبار للحفر