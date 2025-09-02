المستقلة للانتخاب: منصة “جاهز” مستمرة

وطنا اليوم:أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن منصة التدريب الانتخابي الإلكترونية “جاهز”، تواصل استقبال طلبات الراغبين بالعمل في الانتخابات، وأن المنصة تشهد تفاعلا ملحوظا من قبل المستخدمين منذ انطلاقتها قبل أسبوعين.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاقبال الكبير يعكس اهتمام الأشخاص الراغبين بأن يكونوا جزءا من الكوادر المؤقتة العاملة مع الهيئة والحصول على شهادة تدريبية صادرة عن منصة “جاهز ” بعد الانتهاء من المسارات التعليمية.

وأكدت أن تلك الشهادة تؤهل الحاصلين عليها للمنافسة على المسميات الوظيفية ضمن الكوادر العاملة في الانتخابات وأن بدونها سوف لن تكون هناك فرصة بالعمل ضمن كوادر الهيئة، علما أن بعض الأشخاص قد أنهو المسار التدريبي الخاص بهم وتقدموا بطلبات الاختبار.

وكانت الهيئة قد أطلقت قبل نحو أسبوعين منصة التدريب الانتخابي الإلكتروني “جاهز” المخصصة لبناء قدرات الكوادر العاملة في إدارة العملية الانتخابية ورفع جاهزيتها الميدانية والتنظيمية ضمن استعدادات الهيئة للانتخابات المقبلة