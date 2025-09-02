الصفدي: إسرائيل ارتكبت كل أنواع جرائم الحرب وانتهكت كل مبادئ القانون الدولي

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن إسرائيل ارتكبت كل أنواع جرائم الحرب وانتهكت كل مبادئ القانون الدولي.

وأضاف الصفدي خلال مشاركته جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى بليد الاستراتيجي الـ20 في سلوفينيا أن العالم لا تنقصه الأفكار بشأن الحرب على غزة لكن تنقصه الإرادة.