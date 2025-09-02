بنك القاهرة عمان
زلزال أفغانستان يحصد 1124 قتيلًا ويدمر أكثر من 8 آلاف منزل

2 سبتمبر 2025
EDITORS NOTE: Graphic content / An Afghan boy carries his deceased relative in a shroud for burial, after earthquakes at Mazar Dara village in Nurgal district, Kunar province, in Eastern Afghanistan, on September 1, 2025. More than 800 people have died and over 2,700 were injured from August 31 night to September 1, 2025, in eastern Afghanistan after a 6-magnitude earthquake, followed by at least five aftershocks felt hundreds of kilometers away. (Photo by Wakil Kohsar / AFP)

وطنا اليوم:أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، الثلاثاء، أن عدد قتلى الزلزال الذي هز أفغانستان ارتفع إلى 1124 قتيلا.
وأضافت الجمعية أن ما لا يقل عن 3251 شخصا أصيبوا، ودُمر أكثر من 8 آلاف منزل جراء الكارثة.
ويكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى مناطق جبلية نائية معزولة عن شبكات الهاتف المحمول على طول الحدود الباكستانية، حيث انهارت المنازل المبنية على المنحدرات من الطوب اللبن من جراء الزلزال.
وقالت المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) كيت كاري، لـ”رويترز”: “تأثرت منطقة الزلزال أيضا بأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، لذا فإن خطر حدوث الانهيارات الأرضية والصخور كبير جدا، لهذا السبب أصبح من الصعب المرور عبر العديد من الطرق”.
ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان


