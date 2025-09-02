البنك الأردني الكويتي راعياً رئيسياً لمنتدى اتحاد المصارف العربية حول الذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته الرسمية لمنتدى اتحاد المصارف العربية بعنوان “توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. الفرص، المخاطر، والمسار المستقبلي”، إلى جانب الندوة المصرفية لهيئة تمكين المرأة العربية بعنوان “تمكين المرأة من أجل نمو شامل وتنمية مستدامة”، وذلك انطلاقاً من التزامه بدعم المبادرات والمنتديات الريادية التي تواكب التطورات المالية والتكنولوجية، وتلك التي تساهم في تعزيز تمكين المرأة.

ونُظّمت الفعاليتان بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني، معالي الدكتور عادل شركس، ويمثله عطوفة الدكتور خلدون وشاح نائب محافظ البنك المركزي، وبحضور رئيس قطاع المساندة والعمليات في البنك الأردني الكويتي، داود عيسى، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين في البنوك الأردنية وخبراء ومختصين في القطاع المصرفي.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد داود عيسى عن اعتزازه بهذه الرعاية قائلاً: “إن دعم البنك لهذين الحدثين الهامين تعكس التزامنا العميق بمواكبة التطورات العالمية وخدمة أهداف التنمية المستدامة. فمن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، نسعى للمساهمة في بناء قطاع مالي أكثر أماناً ومرونة. وفي الوقت ذاته، نؤمن بأن تمكين المرأة هو حجر الزاوية لتحقيق نمو اقتصادي شامل وعادل”.

وركزت جلسات منتدى توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أُقيمت في فندق انتركونتيننتال على بحث سبل الاستخدام الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الأنظمة المالية والارتقاء بالقدرة على التنبؤ بالمخاطر المالية ومواجهتها، وتطرقت إلى مواضيع الأمن السيبراني والمرونة الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية RegTech والابتكار الإشرافي SupTech.

وفي ذات الإطار، تناولت الندوة المصرفية الخاصة بتمكين المرأة أهمية دور المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، حيث ناقشت محاور رئيسية شملت الشمول المالي والرقمي للمرأة العربية، المرأة في مواقع القيادة، بالإضافة إلى السياسات والشراكات كعوامل أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاعين المالي والمصرفي. كما استعرضت الندوة أبرز قصص النجاح للمرأة والتحديات التي واجهتها، بهدف تقديم تجارب ملهمة للحضور.

وتم تكريم البنك الأردني الكويتي تقديراً لدوره الريادي في دعم المبادرات الإقليمية وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة.