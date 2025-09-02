بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

البنك الأردني الكويتي راعياً رئيسياً لمنتدى اتحاد المصارف العربية حول الذكاء الاصطناعي

2 سبتمبر 2025
البنك الأردني الكويتي راعياً رئيسياً لمنتدى اتحاد المصارف العربية حول الذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته الرسمية لمنتدى اتحاد المصارف العربية بعنوان “توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. الفرص، المخاطر، والمسار المستقبلي”، إلى جانب الندوة المصرفية لهيئة تمكين المرأة العربية بعنوان “تمكين المرأة من أجل نمو شامل وتنمية مستدامة”، وذلك انطلاقاً من التزامه بدعم المبادرات والمنتديات الريادية التي تواكب التطورات المالية والتكنولوجية، وتلك التي تساهم في تعزيز تمكين المرأة.
ونُظّمت الفعاليتان بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني، معالي الدكتور عادل شركس، ويمثله عطوفة الدكتور خلدون وشاح نائب محافظ البنك المركزي، وبحضور رئيس قطاع المساندة والعمليات في البنك الأردني الكويتي، داود عيسى، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين في البنوك الأردنية وخبراء ومختصين في القطاع المصرفي.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد داود عيسى عن اعتزازه بهذه الرعاية قائلاً: “إن دعم البنك لهذين الحدثين الهامين تعكس التزامنا العميق بمواكبة التطورات العالمية وخدمة أهداف التنمية المستدامة. فمن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، نسعى للمساهمة في بناء قطاع مالي أكثر أماناً ومرونة. وفي الوقت ذاته، نؤمن بأن تمكين المرأة هو حجر الزاوية لتحقيق نمو اقتصادي شامل وعادل”.
وركزت جلسات منتدى توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أُقيمت في فندق انتركونتيننتال على بحث سبل الاستخدام الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الأنظمة المالية والارتقاء بالقدرة على التنبؤ بالمخاطر المالية ومواجهتها، وتطرقت إلى مواضيع الأمن السيبراني والمرونة الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية RegTech والابتكار الإشرافي SupTech.
وفي ذات الإطار، تناولت الندوة المصرفية الخاصة بتمكين المرأة أهمية دور المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، حيث ناقشت محاور رئيسية شملت الشمول المالي والرقمي للمرأة العربية، المرأة في مواقع القيادة، بالإضافة إلى السياسات والشراكات كعوامل أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاعين المالي والمصرفي. كما استعرضت الندوة أبرز قصص النجاح للمرأة والتحديات التي واجهتها، بهدف تقديم تجارب ملهمة للحضور.
وتم تكريم البنك الأردني الكويتي تقديراً لدوره الريادي في دعم المبادرات الإقليمية وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:02

بلدية عجلون تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية

19:00

الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025