زين تطلق حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box” عبر تطبيقها الإلكتروني

وطنا اليوم:أطلقت شركة زين الأردن حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box” عبر تطبيقها للهواتف الذكية (Zain Jo)؛ الذي يتيح لمشتركيها وزبائنها وجميع مستخدمي الهواتف الذكية في المملكة على حد سواء فرصة الفوز بجوائز فورية يومية وجوائز شهرية نقدية كبرى تصل قيمتها إلى 20 ألف دينار، بالإضافة إلى الجائزة الأضخم في ختام الحملة سيارة 2025 Jetour T2 Luxury التي ستكون من نصيب أحد مشتركي زين المشاركين بالحملة.

وأطلقت زين هذه الحملة تحت شعار “Zain Happy Box” – صارت للكل، لتؤكد من خلالها شمولها لكافة مستخدمي الأجهزة الذكية بالمملكة، بهدف تشجيعهم على تحميل تطبيقها الإلكتروني (Zain Jo)، بالإضافة إلى جميع مشتركيها من الأفراد، حيث تتيح لهم فرصة المشاركة والفوز من خلال الدخول إلى اللعبة المتاحة على الشاشة الرئيسية للتطبيق.

وتعكس هذه الحملة -التي تطلقها زين للعام الثالث على التوالي- التزامها المتواصل بالابتكار وتطوير تجربة زبائنها الرقمية، من خلال تقديم محتوى تفاعلي وجوائز غير مسبوقة، بما يواكب تطلعات مشتركيها وزبائنها، كما تأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية زين في التحول الرقمي، التي تهدف إلى دمج الترفيه بالتكنولوجيا وتوفير منصات متكاملة تمكّن المشتركين من الاستفادة من أحدث الخدمات والحلول الرقمية بطريقة ممتعة ومميزة، حيث تحرص الشركة على إثراء التطبيق ليكون منصة متكاملة ونقطة الاتصال الرئيسية مع مشتركيها.

وسيحصل المشاركون باللعبة على فرصة واحدة يومياً لفتح الصندوق والفوز بجوائز فورية تشمل مجموعة من أجهزة سامسونج A06) ، و Buds 3/Core، و Watch Fit 3، وZ Flip 7 FE، (Z Fold 7، وليرات ذهب، وقسائم شرائية من متجر زين الإلكتروني (Zain e-Shop)، بالإضافة إلى اشتراكات Talabat Proمن تطبيق طلبات، وحزم إنترنت مجانية، كما سيحصل جميع المشاركين على فرص للدخول في السحوبات الشهرية الكبرى التي تتضمن، جائزة نقدية بقيمة 10,000 دينار، وجائزة نقدية بقيمة 15,000 دينار، وجائزة نقدية بقيمة 20,000 دينار، بالإضافة إلى السحب الأضخم نهاية الحملة على سيارة 2025 Jetour T2 Luxury والتي ستكون من نصيب أحد مشتركي زين المشاركين بالحملة.

ويمكن لمشتركي زين زيادة فرصهم في الربح والحصول على صناديق لعب إضافية من خلال إعادة شحن خطوطهم أو دفع الفواتير بقيمة 5 دنانير فأكثر عبر تطبيق زين، أو من خلال شراء حزم 079.

ويُعد تطبيق (Zain Jo)المنصة الرقمية الشاملة لمشتركي وزبائن زين، حيث يتيح لهم التحكم الكامل بخطوطهم بطريقة آمنة وسهلة وسريعة، ويوفر مجموعة واسعة من الخدمات والمزايا الحصرية، أبرزها الاستفادة من أفضل الأسعار لبطاقات الشحن، وعروض حصرية داخل التطبيق، وشراء الخطوط والأجهزة، ودفع الفواتير وإعادة جدولتها، وتحويل الرصيد وشراء حزم الإنترنت، وإدارة جميع الخطوط من حساب واحد، إلى جانب خدمة المشتركين المباشرة عبر الدردشة أو المكالمات، بالإضافة إلى إمكانية تحديد مواقع معارض زين وحجز المواعيد لزيارة المعارض.

وبيّنت شركة زين بأن حملة “Zain Happy Box” ستستمر حتى نهاية شهر تشرين الأول 2025، فيما وجّهت الشركة الدعوة لجميع زبائنها لتحميل تطبيق (Zain Jo) المتوفر على متاجر التطبيقات، والمشاركة في اللعبة اليومية للاستفادة من الفرص المتعددة للفوز بجوائز قيّمة وفورية، بالإضافة إلى الدخول في السحوبات على الجوائز الأضخم.