إكمال إنشاء الجسر الجديد رقم 9 في غور حديثة

وطنا اليوم:أنهت وزارة الاشغال العامة والإسكان أعمال إنشاء الجسر الخرساني الجديد البديل للجسر رقم (9) في منطقة غور حديثة على الطريق الممتد من البحر الميت بإتجاه مدينة العقبة.

ويبلغ طول الجسر المُنشأ 75 متراً، وهو أحد مشاريع المرحلة الثانية من خطة صيانة وإعادة تأهيل الجسور والحمايات على طريق البحر الميت، سويمة، الزارة، غور حديثة.

وتضمن المشروع هدم الجسر القديم رقم (9) وإعادة إنشاء جسر خرساني جديد بطول 75 متراً وعرض 13 متراً، يشتمل على مسربين لكل اتجاه مع الأكتاف الخارجية.

وشملت الأعمال المنفذة الحفريات الإنشائية والأعمال الإنشائية للجسر من قواعد وجدران وعوارض خرسانية وبلاطة أعلى الجسر، إضافة إلى أعمال الجابيون والحمايات أسفل الجسر وأعمال الاسفلت والدهان الساخن وأعمال تصريف مياه الأمطار أعلى وأسفل الجسر.

ويأتي إنجاز هذا المشروع استكمالاً لمشاريع نفذتها الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية بهدف حماية الجسور على طريق البحر الميت ومنع تآكل التربة تحت قواعد الجسور وتحسين الوضع الإنشائي لها لتأمين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.