سعر الذهب يحطم رقما قياسيا جديدا بتخطيه 3500 دولار للأونصة

2 سبتمبر 2025
سعر الذهب يحطم رقما قياسيا جديدا بتخطيه 3500 دولار للأونصة

وطنا اليوم:حطّم سعر الذهب في مستهلّ التعاملات الآسيوية الثلاثاء، رقما قياسيا جديدا ببلوغه 3501,59 دولار للأونصة، متجاوزا بذلك رقمه القياسي السابق المسجّل في أبريل والذي بلغ يومها 3500,10 دولار للأونصة.
ويقبل المستثمرون على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن بدلا من الدولار بسبب تزايد احتمالات أن يخفض المصرف المركزي الأميركي أسعار الفائدة في أيلول وكذلك أيضا بسبب مخاوفهم بشأن استقلالية هذه المؤسسة النقدية.
ولم يبتّ القضاء الأميركي بعد بمصير عضوة مجلس حكام البنك المركزي الأميركي ليزا كوك التي أمر الرئيس دونالد ترامب بإقالتها في خطوة تهدّد استقلالية هذه المؤسسة التي يطالبها الرئيس الجمهوريي بخفض أسعار الفائدة.
وإزاء الوضع الراهن للاقتصاد الأميركي المتعثر، يتوقع المستثمرون أن يخفض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية خلال اجتماعه المقبل يومي 16 و17 أيلول.
ويؤدّي خفض سعر الفائدة إلى إضعاف الدولار وعوائد السندات التي تعتبر على غرار الذهب ملاذات آمنة، وبالتالي فإنّ المستثمرين يتجهون في هذه الحالة نحو المعدن الثمين.
ومنذ بداية العام، ارتفع سعر المعدن الأصفر بنحو الثلث مدفوعا بحالة انعدام اليقين الجيوسياسي (الحربين المتواصلتين في أوكرانيا وغزة) والحرب التجارية التي يخوضها الرئيس ترامب


