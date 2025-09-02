بنك القاهرة عمان
ذوقان عبيدات… مصباح في دهاليز الإدارة الأردنية

2 سبتمبر 2025
بقلم المهندس خالد بدوان السماعنة
شهادة حيّة تثير أسئلة المستقبل الإداري
في الوقت الذي تشهد فيه بعض الوزارات تغييرات متسارعة، وغالبًا ما تكون قراراتها محل جدل ونقاش، يظل السؤال المركزي: كيف يمكن حماية النزاهة داخل المؤسسات الإدارية؟.
هنا تبرز قيمة شهادة ذوقان عبيدات، الذي ما يزال حاضرًا بيننا، كصوت حي يضيء زوايا لم تكتشف بعد من إدارة الدولة، ويكشف معادلات السلطة المخفية بين الوزير وأمينه العام.

يكتب عبيدات في مذكراته:

“في الوزارات ثقافة مؤداها أن الوزير هو صاحب الحل والعقد، وأن الأمين العام يقبع تحت رحمة أي وزير. وأي وزير ضعيف يستطيع التخلص من أي أمين، ولا يقبل بوجود أمين قوي! ولذلك يناضل الأمين العام من أجل البقاء، لا من أجل تطوير العمل.”
هذه العبارة تختصر مأزق الإدارة: علاقة هشة بين الوزير وأمينه العام، حيث يتراجع التعاون أمام الصراع غير المعلن، وحيث يصبح القانون غائبًا عن مسرح القرارات المصيرية.

ويضيف في موضع آخر:

“يكفي أن تقول لا لمخالفات قانونية… حتى تجد نفسك في مواجهة قرار إحالة إلى التقاعد، يوافق عليه مجلس الوزراء دون أن يكلف نفسه عناء فهم السبب.”
هكذا تتحول النزاهة إلى عبء ثقيل قد يدفع ثمنه الوزير أو الأمين، بينما تدفع المؤسسة ثمنًا أكبر هو تعطيل العمل وإضعاف الثقة العامة.
ولعل العبرة الأهم التي يمكن استخلاصها من هذه الشهادة الجريئة هي:
ضرورة وضع قاعدة مؤسسية تحظر على أي أمين عام أن يصبح وزيرًا في وزارته نفسها، مع السماح له بتولي وزارة أخرى.
قاعدة تحمي النزاهة وتسدّ باب الإغراء وتعيد تعريف المنصب باعتباره شراكة في البناء لا خصومة على الكرسي.
ذوقان عبيدات لم يكتب مذكراته لتكون رواية شخصية، بل لتكون وثيقة ضمير؛ تذكّرنا بأن المؤسسات، مثل السفن، لا يغرقها عاصف البحر بقدر ما يغرقها ثقب صغير يُترك بلا رتق.
دمت يا أردن بخير


