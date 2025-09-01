أورنج الأردن تعلن عن الفائزين الثلاثة في النسخة التاسعة لجائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية

وطنا اليوم:بعد منافسة قوية بين عشرة مشاريع مبتكرة، أعلنت أورنج الأردن عن الفائزين الثلاثة في النسخة التاسعة لجائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية (OSVP 2025) في ملتقى الابتكار – قرية أورنج الرقمية، وتأهلهم للنسخة العالمية.

رواد أعمال أردنيون يقدّمون حلولاً مبتكرة للتحديات المجتمعية!

لمشاهدة الفيديو .. اضغط هنا