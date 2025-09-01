بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يزور مدرسة حسن خالد أبو الهدى الثانوية الشاملة للبنين بالزرقاء

39 ثانية ago
الملك يزور مدرسة حسن خالد أبو الهدى الثانوية الشاملة للبنين بالزرقاء

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، مدرسة حسن خالد أبو الهدى الثانوية الشاملة للبنين في الزرقاء، للاطلاع على واقع إحدى أقدم المدارس المهنية في الأردن التي تأسست عام 1974.
ووجه جلالته إلى دراسة احتياجات المدرسة والعمل على تطوير المشاغل والغرف الصفية فيها بما يتناسب مع جهود تطوير التعليم المهني.
وجال جلالة الملك في مشاغل المدرسة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، واستمع إلى شرح من مديرها رامي بني بكر حول آليات تطبيق برامج التعليم والتدريب الصناعي، كالنجارة وميكانيك السيارات والتكييف والتبريد.
وتبادل جلالته الحديث مع الطلاب والمعلمين، وتمنى لهم التوفيق في العام الدراسي الجديد.
وتوظف المدرسة نظام BTEC البريطاني المختص بالتعليم المهني الذي يدمج بين الجوانب النظرية والعملية، لتطوير مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل لينالوا شهادات معترف بها دوليا.
وتمتد المدرسة على مساحة إجمالية تبلغ 35 دونما، منها 11 دونما من المباني والمشاغل وورشات العمل.
ورافق جلالة الملك خلال الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:16

بدء تنفيذ الأعمال الترابية للمرحلة الثالثة من مشروع طريق إربد الدائري

19:12

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للدفع باتجاه وقف الحرب على غزة

19:06

المدن الصناعية الاردنية: زيادة نسب البناء على الاراضي حافز لتوسعة الإستثمار الصناعي

19:04

الاقتصاد الرقمي : الجواز الإلكتروني أصبح متاحًا الآن

17:57

كابيتال بنك راعياً رئيسياً لمنتدى “توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

17:06

السفير الياباني يزور شركة مياه العقبة ويؤكد دعم بلاده لقطاع المياه في الجنوب

16:47

الملك يرافقه ولي العهد يزور مديرية سلاح الهندسة الملكي

16:45

وفاة وإصابة بتدهور مركبة في بيرين

16:20

النائب النمور تسأل الحكومة عن إقامة الحفلات الغنائية بالعقبة

16:14

الموساد يدرج قادة حماس في الخارج على قائمة الاغتيالات

16:03

الجغبير: رفع نسب البناء المسموح بها داخل المناطق الصناعية.. يساعد في توسع المصانع وتطويرها

16:00

مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظم بطولة “فورتنايت” على مستوى الشرق الأوسط

وفيات
وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025