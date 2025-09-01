بدء تنفيذ الأعمال الترابية للمرحلة الثالثة من مشروع طريق إربد الدائري

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الاثنين، بدء العمل بتنفيذ وإنجاز الأعمال الترابية للجزء الأول من المرحلة الثالثة من مشروع طريق إربد الدائري، وذلك ضمن خطة الوزارة الرامية إلى استكمال هذا المشروع الحيوي الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في محافظة إربد والمملكة بشكل عام.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن الجزء الجاري العمل عليه يتضمن تنفيذ الأعمال الترابية لمسار الطريق بطول يقارب 3.6 كم، إضافة إلى الأعمال الترابية الخاصة بالرمبات التابعة لتقاطع عمان فقط، إلى جانب إنشاء جسر علوي للتقاطع على طريق كتم، وإنشاء الطريق المحلي بطول 520 مترًا شاملاً الأعمال الترابية والفرشيات وجميع متطلبات التنفيذ.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي استجابة للحاجة الماسة إلى التخفيف من الازدحامات المرورية داخل مدينة إربد، عبر توفير طريق دائري يربط بين مداخل ومخارج المدينة ويسهم في تنظيم حركة المرور وتحقيق انسيابية أكبر، فضلًا عن دوره في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة لسكان المحافظة.

ويمثل طريق إربد الدائري عند اكتماله شريانا مروريا رئيسا يعزز الربط بين شمال المملكة ووسطها وجنوبها، ويسهم في دعم الحركة التجارية والزراعية والسياحية، إضافة إلى دمج الاقتصاد الريفي بالمشهد التنموي الوطني، ما يوفر فرصًا أفضل للاستثمار ويعزز التنمية المستدامة.

ودعت الوزارة المواطنين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بالشواخص المرورية التحذيرية والإرشادية والتعليمات الصادرة بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حرصًا على السلامة العامة خلال فترة تنفيذ الأعمال.