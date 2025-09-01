الاقتصاد الرقمي : الجواز الإلكتروني أصبح متاحًا الآن

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الاثنين، عن بدء استصدار جواز السفر الإلكتروني.

ودعت الوزارة في تغريدة على موقع “إكس”، إلى تقديم طلب الاستصدار عبر تطبيق سند أو من خلال دوائر الأحوال المدنية والجوازات.

وأكد المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، في تصريحات سابقة، أنه لا يوجد أي إلزامية لتجديد جواز السفر التقليدي واستبداله لجواز السفر الإلكتروني، مبينًا أن الجوازات التقليدية ستبقى سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها.

وأوضح الطيب، أن الجواز الإلكتروني يمثل جيلًا جديدًا ونقلة نوعية في تاريخ جواز السفر الأردني، مشيرًا إلى أنه يماثل الجواز العادي من حيث الإجراءات والرسوم، إذ لن يترتب على استصداره أي زيادة مالية.

وبيّن أن الجواز الجديد يتميز بشريحة إلكترونية ذكية تتضمن البيانات الشخصية والبيومترية لحامله، وتُقرأ إلكترونيا عبر أجهزة متخصصة في المطارات والمعابر الدولية الأعضاء في منظمة الطيران الدولية، فضلًا عن احتوائه على علامات أمنية عالية جدًا. كما أن صفحة البيانات الشخصية مصنوعة من مادة البولي كربونات المتينة المقاومة للتلف، وتتيح الطباعة الليزرية الدقيقة، وتحتوي على عناصر أمنية غير مرئية تعزز الحماية من التزوير والعبث.

وأوضح الطيب أن التقدّم بطلب إصدار جواز السفر الإلكتروني متاح من خلال تطبيق سند أو بوابة الخدمات الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ولفت النظر إلى أن خدمة التوصيل متوافرة خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

وأضاف أن الجواز خضع لعدة اختبارات؛ لضمان مقاومته للتلف والعوامل الخارجية، وهو مقروء في كل المطارات والمعابر الدولية.

وأشار الطيب إلى أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تواصل التوسع في خدماتها الرقمية، حيث تقدم اليوم نحو 25 خدمة إلكترونية، أسهمت في تخفيف أعداد المراجعين لمكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، لافتًا النظر إلى أن عدد الأردنيين الذين يحملون رقمًا وطنيًا بلغ نحو 8 ملايين و852 ألف مواطن.