حكومة الاحتلال تسمح لـ 100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح

وطنا اليوم:قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، السماح لنحو 100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح خاص، ضمن سياسة مثيرة للجدل.

وقال مكتب بن غفير في بيان: “وافق بن غفير اليوم على إضافة مدن جديدة إلى قائمة البلدات المؤهلة للحصول على رخصة سلاح ناري خاص”.

وبحسب مكتب بن غفير فإنه منذ بداية سياسة التسليح، تم إصدار نحو 230 ألف ترخيص جديد لحمل أسلحة نارية.

وأطلق بن غفير سياسة تسليح الإسرائيليين، بمَن فيهم مستوطين في الضفة الغربية المحتلة، في نهاية عام 2023 بعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويشن المستوطنون بشكل شبه يومي هجمات إرهابية، مستخدمين أسلحة نارية، ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، لتهجيرهم قسريا والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.

وخلال شهر تموز/ يوليو الماضي، نفذ المستوطنون 466 اعتداءً، تسببت باستشهاد 4 مواطنين في الضفة، وترحيل قسري لتجمعي عرب المليحات في أريحا ودير علا في بيت لحم، بواقع 50 عائلة فلسطينية تتكون من 267 فردا، كما نفذوا 232 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وتسببت في اقتلاع وتخريب وتسميم 2844 شجرة منها 2647 من أشجار الزيتون.