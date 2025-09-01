4,500 وجبة وزعتها تكية أم علي في غزة والضفة منذ رمضان

وطنا اليوم:وزعت تكية أم علي، منذ شهر رمضان، قرابة 230,500 وجبة طعام في قطاع غزة و4,000 وجبة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مديرة برنامج إدارة الشراكات المحلية في تكية أم علي، ياسمين نزال، أن التكية مستمرة بتوزيع الوجبات بشكل يومي منذ شهر رمضان الماضي حتى الآن، بالتعاون مع الشركاء المحليين في قطاع غزة، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية لتوزيع الوجبات.

وبينت نزال أن التكية تنفذ من ألفين إلى 3 آلاف وجبة يوميا في قطاع غزة.

وقالت إن التكية أرسلت 15 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضافت نزال أن التكية شاركت أيضا في إرسال المساعدات عبر الإنزالات الجوية، وتتضمن اللحوم المطبوخة واللحوم المعلبة ولحوم الأضاحي والطرود الغذائية.

وذكرت أن التكية أرسلت شحنات لحوم الأضاحي إلى قطاع غزة، وهي وجبة جاهزة للأكل، في 14 آب الماضي، مؤكدة أن التكية تستعد لإرسال المزيد من لحوم الأضاحي في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن التكية تستعد لحملة الشتاء، إذ سيتم إرسال معاطف إلى غزة، كما أنها تدرس احتياجات القطاع الأكثر أهمية لإرسالها عند فتح المعابر.

وكان المدير العام لتكية أم علي، سامر بلقر، قال في تصريح صحفي إن التكية بدأت بتجهيز 50,000 معطف من خلال دار أبو عبد الله، لتوزيعها على الأسر المحتاجة داخل غزة والأردن، ويأتي ذلك استكمالا لنهج تكية أم علي في العمل الاستباقي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف الظروف.

ومنذ تأسيسها عام 2003، برئاسة الأميرة هيا بنت الحسين، تواصل تكية أم علي تقديم الدعم الغذائي للأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف أنحاء المملكة، وإرسال المساعدات الإغاثية إلى المجتمعات المتضررة خارج الأردن، وعلى رأسها قطاع غزة، ضمن رسالتها في مكافحة الجوع أينما كان