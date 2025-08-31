مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي أبو ربيحة والكرادشة والمناصير

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر أبو ربيحة والكرادشة والمناصير.

ففي لواء ذيبان بمحافظة مأدبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة نوران سليمان بوزكوت، زوجة العين والنائب الأسبق المهندس علي ساري أبو ربيحة تعازي ومواساة جلالة لملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرة أبو ربيحة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة دوار النهضة بلواء وادي السير، في العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد الركن المتقاعد نوفان صليبا الكرادشة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الكرادشة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي ، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة هدى عبدالرحيم العطيات، زوجة العقيد المتقاعد منصور مثقال النهار المناصير العبادي، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي المناصير والعطيات.

وقدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ مأدبا حسن سالم الجبور.