بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار الناس

افراح بني صخر .. الحمّـاد والجبور نسايب

31 أغسطس 2025
افراح بني صخر .. الحمّـاد والجبور نسايب

وطنا اليوم:توجهت عصر اليوم الاحد جاهة كريمة من أبناء عشيرة الحمّاد ومعهم أنسباؤهم وأصدقاؤهم برئاسة الدكتور خلف الحمّاد، إلى عشيرة الجبور لطلب يد ابنتهم الآنسة الريم كريمة السيد خالد سند الجهني، لابنهم الأستاذ فادي صالح الحمّاد.

وكان في استقبالهم أبناء عشيرة الجبور وأنسباؤهم وأصدقاؤهم، ورد الأستاذ سعود هازع الجبور على الجاهة الكريمة بالإيجاب والقبول. مباركين هذا النسب الطيب وهذا الارتباط المبارك.

ألف مبارك للعروسين إن شاء الله، ونسأل المولى عز وجل لهما السعادة والهناء، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:54

جسر الإنسانية: بين الصدق والخداع

22:25

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي أبو ربيحة والكرادشة والمناصير

21:21

المهارات الرقمية للصفوف الأساسية: خطوة استراتيجية تواجه تحديات بيداغوجية

20:34

ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص وبرفقته 5 طلاب في عمّان

20:12

نزع سلاح المقاومة العربية

20:09

توجه حكومي لإطلاق مشروع شامل يهدف إلى تجميل الفضاءات العامة

20:04

انتشار فيروس جديد شبيه بكورونا في غزة

19:51

قرارات مجلس الوزراء اليوم الاحد – تفاصيل

19:47

المجالي يبدأ أعماله ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية

19:15

الملكة رانيا العبدالله ايقونه وطنية خالدة للمرأة الأردنية العربية والنموذج والقدوة الرائدة.

19:14

رئيس الأعيان : طموحات الملك الوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية

19:08

إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية ردا على خطوات الاعتراف بدولة فلسطينية

وفيات
وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمن