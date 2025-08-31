افراح بني صخر .. الحمّـاد والجبور نسايب

وطنا اليوم:توجهت عصر اليوم الاحد جاهة كريمة من أبناء عشيرة الحمّاد ومعهم أنسباؤهم وأصدقاؤهم برئاسة الدكتور خلف الحمّاد، إلى عشيرة الجبور لطلب يد ابنتهم الآنسة الريم كريمة السيد خالد سند الجهني، لابنهم الأستاذ فادي صالح الحمّاد.

وكان في استقبالهم أبناء عشيرة الجبور وأنسباؤهم وأصدقاؤهم، ورد الأستاذ سعود هازع الجبور على الجاهة الكريمة بالإيجاب والقبول. مباركين هذا النسب الطيب وهذا الارتباط المبارك.

ألف مبارك للعروسين إن شاء الله، ونسأل المولى عز وجل لهما السعادة والهناء، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.