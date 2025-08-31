حزب عزم يسمي النائب وليد المصري رئيسا لكتلته النيابية

وطنا اليوم:أعلن مستشار الامين العام لحزب عزم الدكتور عبدالله سرور الزعبي قرار الحزب بتسمية النائب وليد المصري رئيسا لكتلة حزب عزم النيابية منذ انطلاق الدورة الثانية من عمر مجلس النواب العشرين .

وبين الزعبي بأن الحزب يدرس حاليا من خلال مشاورات مستفيضة ومستمرة مع كافة الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمرشحين لرئاسة مجلس النواب مؤكدا أن الحزب لم يتخذ قرارة النهائي بخصوص المرشحين وسيعلن خلال الأيام المقبلة عن دعمة لمرشح رئاسة المجلس ، ويأتي ذلك بعد إعلان الحزب رسميا عن ترشيح النائب المحامي محمد سلامة الغويري لمنصب النائب الاول لمجلس النواب .

وأضاف الزعبي أن حزب عزم ومن خلال المراجعة الشاملة وعمليات التقييم لعمل وأداء الحزب سيعمل وفق منهجيات وخطط واولويات عمل وأداء تشريعي ورقابي فعال ومؤثر خلال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب لترسيخ النهج الديموقراطي كعنصر اساسي لتعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته والاسهام في تجويد الحياة السياسية والحزبية بشكلها الامثل مما ينعكس إيجابًا على الأداء الحزبي والنيابي بما ينسجم مع رؤية التحديث السياسي ومسارات الإصلاح والرؤى الملكية السامية ويلبي أيضا طموحات وآمال الشارع الأردني.

وأشار الزعبي بأن حزب عزم يستعد لإطلاق مجموعة من المقترحات واورق السياسيات والعمل من خلال كتلة حزب عزم النيابية تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة والأوضاع المحلية والإقليمية والرؤى الملكية السامية وتحقق بشكل خاص فقط رؤى وأفكار وبرامج حزب عزم السياسية والاقتصادية التي تتميز بهوية اقتصادية تنموية شاملة ومتكاملة وتخطيط استراتيجي عميق وواضح الأهداف والخطط مربوط بخطط زمنية محددة .

وأكد الزعبي ان رؤية حزب عزم في مجال الإستثمار والذي هو أحد روافع المشروع الوطني الاقتصادي والمحرك الأساسي للسوق والاقتصاد بكافة اشكالة هي رؤية وطنية شاملة ومتقدمة تعتمد الريادة والانتاجيةوالابتكار تؤمن بالتنمية الشمولية والمستدامة ذات الخصوصية الأردنية في مختلف جوانبها لبناء اقتصاد وطني منتج وفعال وقوي يساهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية الأردنية وان نتحول من الجيواستهلاك إلى الإنتاج ويحقق طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين ليبقى الأردن انموذجا رائدا في التنمية الشاملة والبناء والتحديث لمواجهة كل التحديات والصعوبات