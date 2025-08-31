بنك القاهرة عمان
القضاة يباشر عمله سفيرا للأردن في سوريا

31 أغسطس 2025
وطنا اليوم:باشر سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية العربية السورية سفيان القضاة، اليوم الأحد، عمله رسميا سفيرا في دمشق.
ونشر القضاة صورة من أمام مبنى السفارة في العاصمة السورية، معلقا عليها: بسم الله وعلى بركة الله، باشرت عملي اليوم سفيرا للمملكة لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وقال: كل الشكر للأشقاء في سوريا الحبيبة على حفاوة الاستقبال الرسمي، وارجو الله ان يعينني على القيام بمهامي باقتدار خدمة لمليكنا المفدى واردننا الحبيب وابناء وطني النشامى اينما كانوا، ولتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين


