بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملكة رانيا العبد الله بعيد ميلادها الميمون

31 أغسطس 2025
شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملكة رانيا العبد الله بعيد ميلادها الميمون

وطنا اليوم:شركة الاسواق الحرة الاردنية ممثلة برئيس مجلس ادارة شركة الأسواق الحرة الاردنية والرئيس التنفيذي للشركة واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة يتقدمون بأسمى آيات التهنئة والتبريك

بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام صاحبة الجلالة الملكة رانيا المعظمة، بمناسبة عيد ميلادها الميمون.

سائلين الله العلي القدير أن يديم على جلالتها موفور الصحة والعافية وأن يوفقها لمزيد من العطاء، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وكل عام وجلالتها بألف خير


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:54

جسر الإنسانية: بين الصدق والخداع

22:25

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي أبو ربيحة والكرادشة والمناصير

21:21

المهارات الرقمية للصفوف الأساسية: خطوة استراتيجية تواجه تحديات بيداغوجية

20:34

ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص وبرفقته 5 طلاب في عمّان

20:27

افراح بني صخر .. الحمّـاد والجبور نسايب

20:12

نزع سلاح المقاومة العربية

20:09

توجه حكومي لإطلاق مشروع شامل يهدف إلى تجميل الفضاءات العامة

20:04

انتشار فيروس جديد شبيه بكورونا في غزة

19:51

قرارات مجلس الوزراء اليوم الاحد – تفاصيل

19:47

المجالي يبدأ أعماله ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية

19:15

الملكة رانيا العبدالله ايقونه وطنية خالدة للمرأة الأردنية العربية والنموذج والقدوة الرائدة.

19:14

رئيس الأعيان : طموحات الملك الوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية

وفيات
وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمن