شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملكة رانيا العبد الله بعيد ميلادها الميمون

وطنا اليوم:شركة الاسواق الحرة الاردنية ممثلة برئيس مجلس ادارة شركة الأسواق الحرة الاردنية والرئيس التنفيذي للشركة واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة يتقدمون بأسمى آيات التهنئة والتبريك

بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام صاحبة الجلالة الملكة رانيا المعظمة، بمناسبة عيد ميلادها الميمون.

سائلين الله العلي القدير أن يديم على جلالتها موفور الصحة والعافية وأن يوفقها لمزيد من العطاء، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وكل عام وجلالتها بألف خير