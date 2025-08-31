تمديد عضويه الهيئة الإداريه للجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي

وطنا اليوم:تم خلال إجتماع الهيئة العامة الذي عقدته الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي يوم الخميس الموافق 21/08/2025 التجديد بالتزكيه للهيئة الإدارية الحالية للجمعية وذلك على النحو التالي :

عرفات عودة الله – رئيساً للجمعية ممثلا عن شركة إجارة للتأجير التمويلي –

نائباً للرئيس ممثلا عن شركة الاتحاد للتأجير التمويلي – رائد العلي –

عضو ممثلا عن شركة الاردن للتأجير التمويلي – محمد السوالقه-

هالة الطيب – أمينا للصندزق ممثلا عن شركة تمكين للتأجير التمويلي –

أمينا للسر ممثلا عن شركة المال الاردني للتأجير التمويلي – منار أمين –

ومن الجدير بالذكر بأن الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي تأسست بهدف تمثيل قطاع التأجير التمويلي في الأردن وأن تكون الجهة الرسمية التي تتولى تمثيل القطاع أمام الجهات الحكومية المختصة، بما في ذلك مناقشة أي معوقات لعمل القطاع وأي إقتراحات لتحسين وتطوير بيئة العمل لهذا القطاع خاصة للأهمية الإقتصادية التي يمثلها في عجله الإقتصاد الوطني ككل.

حيث أن قطاع التأجير التمويلي يعتبر ذراع تمويلي مهم لتمويل الأصول الثابتة سواء للشركات أم المؤسسات، كما ويلعب دوراً مهماً في نمو القطاع العقاري في الأردن، لأنه يعتبر الشريك الإستراتيجي الأمثل للمطورين العقاريين في الأردن .

السيد عرفات عودة الله يشغل منصب رئيس الجمعية حالياً ومنصب مدير عام شركة إجارة للتأجير التمويلي المملوكه بالكامل من قبل البنك الأردني الكويتي، ويتمتع بخبره في قطاع التأجير التمويلي لأكثر من 20 عام.