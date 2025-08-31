بنك القاهرة عمان
المساعفة: 22 يوماً المسموح بها للطالب التغيب عن المدرسة

31 أغسطس 2025
وطنا اليوم:أكد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، أن الوزارة تحدد في بداية كل عام دراسي النسبة المسموح بها لغياب الطالب عن المدرسة، بحيث لا تتجاوز 10% من مجموع أيام العام الدراسي البالغة 217 يوماً، أي ما يقارب 22 يوماً.
وأوضح المساعفة، أن الأسس التي حددتها الوزارة تنص على أن الطالب يعيد صفه في حالتين؛ الأولى إذا لم يحقق النجاح في 4 مباحث فأكثر، والثانية إذا تجاوز نسبة الغياب المقررة.
وأضاف أن طلبة الصفوف الأول والثاني والثالث لا يعيدون صفوفهم بسبب ضعف التحصيل، وإنما بسبب تجاوزهم نسبة الغياب المحددة.
وشدد المساعفة على أن الزي المدرسي لا علاقة له بالغياب المدرسي


