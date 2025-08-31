بنك القاهرة عمان
حسان يوجه بإنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى اليرموك

31 أغسطس 2025
حسان يوجه بإنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى اليرموك

وطنا اليوم:وجه رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، بإنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى اليرموك الحكومي في لواء بني كنانة، وزيادة عدد أسرة غسيل الكلى.
كما وجه حسّان برفد المستشفى بالأجهزة والمعدات الضرورية وتعزيز الكوادر المختصة؛ بما يسهم في تحسين الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك خلال تفقده للمستشفى ضمن جولاته الميدانية الدورية.
ووضع رئيس الوزراء، الأحد، حجر الأساس لمشروع قرية جرش السياحية البيئية التي كان قد وجه للبدء بتنفيذها في شهر تشرين الثاني من العام الماضي بديلاً عن المدينة الصناعية.
ومن المتوقع إنجاز المشروع منتصف عام 2027، وليكون من أبرز المشاريع التي ستسهم في تعزيز قطاع السياحة في المحافظة


