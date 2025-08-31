بنك القاهرة عمان
غارات إسرائيلية مكثفة على النبطية جنوبي لبنان

31 أغسطس 2025
غارات إسرائيلية مكثفة على النبطية جنوبي لبنان

وطنا اليوم:نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الأحد، سلسلة غارات تدميرية استهدفت منطقة علي الطاهر في منطقة النبطية الفوقا في جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني “إن حزاما أمنيا واسعا نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي حول المنطقة المستهدفة، فيما سجل تحليق للطيران الحربي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى تلة الرادار المشرف على شبعا ومنطقة العرقوب والبقاعين الشرقي والغربي وإقليم التفاح”.


