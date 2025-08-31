2190 حافلة مرخصة للنقل المدرسي تعمل ضمن 28 شركة

وطنا اليوم:تشغل 28 شركة 2190 حافلة ضمن أسطول شركات النقل المدرسي حتى شهر حزيران الماضي، وفق بيانات صادرة عن هيئة النقل البري.

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع أسطول شركات النقل المدرسي بـ834 مركبة خلال عامين، حيث بلغ أسطول شركات النقل المدرسي في شهر حزيران 2023، 1359 مركبة.

وأوضحت بيانات الهيئة بشأن شهر حزيران، أن عدد الأسطول لوسائط النقل العام (حافلات، سيارات الركوب المتوسطة، الركوب الصغيرة والتاكسي) بلغ 40274 مركبة.

وبينت أن هناك 998 سرافيس عمومية ضمن اختصاصها، و3717 متوسطا عموميا ضمن اختصاصها، و838 حافلة عمومية، و12838 سيارة تأجير سياحية.

كما بينت البيانات أن عدد مكاتب سيارات التأجير السياحي بلغ 244 خلال شهر حزيران، وأن عدد المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية بلغ 10838، وأن عدد الحافلات المتوسطة المسجلة بالصفة الخصوصية بلغ 9932، وعدد الحافلات المسجلة بالصفة الخصوصية 906، إضافة إلى أن عدد المركبات المسجلة بصفة نقل سياحي بلغت 1146، وأن عدد الحافلات المتوسطة المسجلة بصفة نقل سياحي بلغت 545.

وأضافت أن عدد الحافلات المسجلة بصفة نقل سياحي بلغ 601 في الشهر ذاته، وأن عدد شركات النقل السياحي بلغ 26.

أما عن عدد سيارات تكسي الأصفر فقد بلغ 5321، وبلغ عدد مكاتب تكسي أصفر 130، أما عدد سيارات تكسي المطار فقد بلغ 228، وبلغ تكسي المعبر 30، كما بلغ عدد سيارات تكسي السيارات الفخمة “الليموزين” 586، حيث يبلغ عدد مكاتب السيارات الفخمة 25.

وأشارت البيانات إلى أن عدد سيارات مكتب تكسي الفندقي بلغ 118 في حزيران، وعدد مكاتب تكسي الفندقي بلغ 15، وبلغ عدد مشغلي النقل الدولي 23 مكتبًا يضمون 252 مركبة.

ولفتت الهيئة إلى أن عدد شركات التطبيقات الذكية المرخصة حتى حزيران الماضي بلغ 7 شركات، يضم أسطولها 11045 مركبة مرخصة للعمل على التطبيقات الذكية.