جيش الاحتلال يعلن مقتل 900 عسكري منذ 7 أكتوبر

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مقتل جندي برتبة رقيب أول جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 900.

وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الرقيب أول أرييل لوبلينر، البالغ من العمر 34 عامًا، العسكري في سرية اللوجستيات 2036، الفرقة 36، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

وجاء مقتل لوبلينر بعد يوم من وقوع “عدة أحداث أمنية” في المناطق الشرقية لمدينة غزة، حيث أشارت وسائل إعلام عبرية إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود جراء الاشتباكات التي وصفتها بالاستثنائية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، أي خلال 694 يوما من الحرب، إلى 900 قتيل، وفقا لإحصاء القتلى بالموقع الرسمي لجيش الاحتلال