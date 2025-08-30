“ويز إير” تعود بقوة إلى عمّان مع توسُّع شبكة رحلاتها لموسم الشتاء

وطنا اليوم – حطت في مطار الملكة علياء الدولي ” اليوم ” السبت طائرة تابعة لشركة “ويز إير” قادمة من العاصمة المَجريّة بودابست تحمل على متنها ( 184) سائحا ، إيذاناً بعودة رحلات الشركة إلى الأردن بمعدل رحلتين أسبوعياً على هذا الخط.

وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين قال :” ان عودة شركات الطيران منخفضة التكاليف مثل ويز إير إلى الأردن تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية المملكة على خارطة السياحة العالمية، وستمكّننا من جذب المزيد من السياح الأوروبيين بأسعار مناسبة، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية .”

واضاف حجازين أن استئناف “ويز إير” رحلاتها يعكس مكانة الأردن كمقصد سياحي واعد في المنطقة، ويعزز خيارات السفر أمام المسافرين من وإلى المملكة.

من جانبه، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات:” نعمل في الهيئة على تكثيف الجهود الترويجية والتسويقية لاستثمار هذه الخطوة بما يضمن زيادة أعداد السياح، وتوزيع مكتسبات الحركة السياحية على مختلف المواقع في المملكة.

وأضاف عربيات ان هذه العودة تندرج ضمن خطة “ويز إير” لموسم الشتاء 2025/2026، حيث ستُعزّز الشركة شبكة رحلاتها من وإلى عمّان اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل ولغاية الحادي والثلاثين من آذار 2026، عبر تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً من لندن، ورحلتين أسبوعياً من فيينا، ورحلتين من ميلانو، إلى جانب استمرار خط بودابست بمعدل رحلتين أسبوعياً.

يُذكر أن “ويز إير” دشّنت أولى رحلاتها إلى الأردن في الخامس عشر من كانون الأول 2021، وبلغ إجمالي عدد المسافرين على متن رحلات الشركة إلى المملكة منذ بدء التشغيل 443,086 مسافراً.