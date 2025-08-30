بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية بعنوان مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي عمان

51 ثانية ago
البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية بعنوان مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي عمان

وطنا اليوم – أعلن البريد الأردني عن طرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2025 بعنوان ( مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي ) للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق 1/ 9/ 2025.

ويتكون الإصدار من ستة طوابع بشكل الفئة الواحدة وقيمة الفئة الواحدة للطابع (0.25) خمسة وعشرون قرشا ، وبطاقة قيمتها (0.50) خمسون قرشا، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة (2.50 ) ديناران ونصف ، وبوست كارد قيمته ( 0.25) خمسة وعشرون قرشا ، كما يتضمن مطوية تذكارية تحتوي على مجموعة طوابع مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي وقيمتها (5.00 ) خمسة دنانير .

ويهدف هذا الإصدار الى التوعية بأهمية التراث الأردني و التعريف بالمواقع التراثية و تعزيز الفخر الوطني والهوية الثقافية وتشجيع السياحة الثقافية وتحفيز جهود الحماية والصون وأيضا دعم السياسات الثقافية والتنموية.

و بإمكان الراغبين بالحصول على هذه الإصدار مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح يوم الإثنين، علما أن هذه الاصدارات متوفرة في المكاتب البريدية التالية:
مكتب بريد جبل عمان ، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد ومكتب بريد العبدلي ، ومكتب بريد إربد المركزي ، ومكتب بريد مأدبا المركزي ، ومكتب بريد العقبة المركزي ، ومكتب بريد جرش المركزي ، ومكتب بريد البتراء، ومكتب بريد الكرك ، ومكتب بريد عجلون ، مكتب بريد السلط ، مكتب بريد الفحيص, و مركز زوار جرش.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:01

حين يُراد لحماس أن تكون نسخة عن فتح في آخر طبعاتها!

19:23

جماعة عمان لحوارات المستقبل تعلن خارطة طريق لحماية الاردن

19:17

السلطة الفلسطينية والغياب القسري عن أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة

15:06

وزارة الأشغال: دراسات لفتح الاستثمار في طرق بديلة جديدة إلى جانب الطُّرق الرَّئيسة القائمة

13:47

حديث الناس

13:41

هل درسَ مجلس استثمار “الضمان” نتائج أداء ( 3 ) محافظ “بلا عائد”.؟!

13:34

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعود فريج

13:11

((إعادة خدمة العلم تستلزم إعادة تدريس القضية الفلسطينية للمرحوم ذوقان الهنداوي. ))..

12:48

أبطال عمّان الأهلية يتألقون في بطولة غرب آسيا للكاراتيه ويحصدون الذهب

12:47

اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية والأكاديمية العالمية للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي

12:40

هزاع المجالي في ذاكرة الوطن

11:56

موظفو وزارة السياحة والآثار يهنئون زميلهم عمر الخوالدة بمناسبة حفل زفافه

وفيات
وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاته