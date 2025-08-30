البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية بعنوان مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي عمان

وطنا اليوم – أعلن البريد الأردني عن طرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2025 بعنوان ( مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي ) للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق 1/ 9/ 2025.

ويتكون الإصدار من ستة طوابع بشكل الفئة الواحدة وقيمة الفئة الواحدة للطابع (0.25) خمسة وعشرون قرشا ، وبطاقة قيمتها (0.50) خمسون قرشا، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة (2.50 ) ديناران ونصف ، وبوست كارد قيمته ( 0.25) خمسة وعشرون قرشا ، كما يتضمن مطوية تذكارية تحتوي على مجموعة طوابع مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي وقيمتها (5.00 ) خمسة دنانير .

ويهدف هذا الإصدار الى التوعية بأهمية التراث الأردني و التعريف بالمواقع التراثية و تعزيز الفخر الوطني والهوية الثقافية وتشجيع السياحة الثقافية وتحفيز جهود الحماية والصون وأيضا دعم السياسات الثقافية والتنموية.

و بإمكان الراغبين بالحصول على هذه الإصدار مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح يوم الإثنين، علما أن هذه الاصدارات متوفرة في المكاتب البريدية التالية:

مكتب بريد جبل عمان ، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد ومكتب بريد العبدلي ، ومكتب بريد إربد المركزي ، ومكتب بريد مأدبا المركزي ، ومكتب بريد العقبة المركزي ، ومكتب بريد جرش المركزي ، ومكتب بريد البتراء، ومكتب بريد الكرك ، ومكتب بريد عجلون ، مكتب بريد السلط ، مكتب بريد الفحيص, و مركز زوار جرش.