مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعود فريج

34 ثانية ago
وطنا. اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي، معالي السيد يوسف العيسوي، اليوم، مشكورًا، بزيارة إلى النائب السابق شادي فريج، الذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى المركز العربي الطبي، للاطمئنان على صحته ومتابعة حالته الصحية.

ونقل العيسوي خلال الزيارة تحيات جلالة الملك وولي عهده الأمين، مقرونة بأصدق التمنيات للنائب السابق فريج بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل، سائلًا الله عز وجل أن يمنّ عليه بدوام العافية.

من جهته، أعرب فريج عن عميق شكره وعظيم امتنانه لجلالة الملك وولي عهده الأمين على هذه اللفتة الملكية الكريمة التي تعكس مدى اهتمام القيادة الهاشمية الحكيمة بأبناء الوطن، مؤكّدًا اعتزازه الكبير وولاءه المطلق للقيادة الهاشمية وللوطن العزيز، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه، وسدّد على طريق الخير خطاه.


