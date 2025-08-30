تجارة الأردن: خارطة طريق اقتصادية لتعزيز علاقات المملكة مع كازاخستان

وطنا اليوم- أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، أن الغرفة تعمل مع غرفة التجارة الدولية في كازاخستان لوضع خارطة طريق اقتصادية، للارتقاء بعلاقات البلدين الصديقين التجارية والاستثمارية.

وقال إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى كازاخستان، رسمت ملامح مرحلة جديدة من التعاون وتوطيد الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يتناسب مع علاقاتهما الدبلوماسية القوية، مؤكدا أن ذلك تم تأطيره من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون تم توقيعها.

وأشار رئيس الغرفة إلى تأكيد جلالته خلال المنتدى، أهمية أن تعمل الحكومات وغرف التجارة والصناعة في البلدين على تنفيذ نتائج المنتدى، من أجل استدامة أثره وبدء مشاريع ملموسة وشراكات طويلة الأمد وتحقيق الازدهار المشترك.

وأكد أن انعقاد المنتدى يأتي في إطار مساعي تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدا بالجهود التي يبذلها جلالة الملك لتطوير وتنمية علاقات المملكة الاقتصادية مع كازاخستان وبناء جسر للتواصل الاقتصادي مع دول آسيا الوسطى.

وبين أن غرفة التجارة الدولية في كازاخستان أبدت استعدادها لتقديم كل الدعم والخدمات للشركات الأردنية الراغبة بالتواجد في سوق كازاخستان وتسهيل أعمالها، بما ينعكس على علاقات البلدين التجارية وتطويرها وتنميتها لمستويات تلبي الطموحات.

ولفت لدورغرف التجارة في دعم وتحفيز الأنشطة التجارية وتنظيم لقاءات الأعمال وتبادل الزيارات والخبرات والمعلومات، داعيا إلى تعزيز الجهود المشتركة لإقامة شراكات تجارية واستثمارية استراتيجية بين البلدين وبما يدعم نمو التجارة والاستثمار.

وأشار إلى مذكرة التفاهم بين غرفة تجارة الأردن ونظيرتها غرفة التجارة الدولية في كازاخستان، لغايات تعميق علاقات التعاون الاقتصادي بينهما، ودعم مبادلات البلدين التجارية وتحقيق نتائج ملموسة.

وأكد أن مجلس الأعمال المشترك يعد محطة بارزة في تطوير علاقات البلدين الاقتصادية والارتقاء فيها لمستويات أعلى، مبينا أن مبادلاتهما التجارية ما زالت أقل من الطموحات رغم توفر الفرص والإمكانات، خاصة قطاعات الغذاء والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، وغيرها.

ولفت إلى أن الاجتماع الرابع لمجلس الأعمال المشترك الذي عقد أخيرا، عبر الاتصال المرئي، شدد على ضرورة تفعيل المجلس من خلال زيادة عدد أعضائه ليمثل جميع القطاعات التجارية والخدمية والزراعة والصناعة، وعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل مبادلة بين البلدين.

وأكد أنه قدم ملاحظات وأفكار عديدة للجانب الكازاخستاني لتنمية علاقات البلدين الاقتصادية، ركزت على ضرورة تطوير منصة أعمال لتكون بمثابة مركز بيانات يتيح لرجال الأعمال تبادل المعلومات والفرص، على أن تعمل هذه المنصة كمعرض افتراضي في كلا البلدين، ما يسهّل الوصول إلى بيانات السلع والخدمات القابلة للتصدير والفرص الاستثمارية، والقوانين والحوافز ذات الصلة.

واقترح إنشاء معرض دائم لتعزيز الحضور الاقتصادي والرؤية المشتركة، يتم من خلاله عرض المنتجات الأردنية والكازاخية لمدة تجريبية تبلغ 3 أشهر، وافتتاح مكاتب تجارية في عمّان وأستانا لتكون بمثابة مراكز خدمة متكاملة للمستثمرين ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن هذه المقترحات التي تم طرحها على الجانب الكازاخستاني خلال أعمال المنتدى تشكل خارطة طريق عملية تنتقل بعلاقات البلدين الاقتصادية من مرحلة النوايا إلى التنفيذ العملي الذي يعكس قوة شراكتنا والمستقبل المشرق الذي يمكن أن نصنعه معا.

وذكر أن اقتصاد كازاخستان هو الأكبر في منطقة آسيا الوسطى، بمعدل نمو 6.3 بالمئة في السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، وشهد أداء قويا في قطاعات التجارة والصناعة والنقل، ما يشكل فرصة للأردن لبناء شراكات تجارية مع دول واعدة اقتصاديا تساعد المملكة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وزيادة الصادرات.

ودعا الحاج توفيق أصحاب الأعمال والشركات الكازاخستانية لزيارة الأردن، لاستكشاف الفرص التي تقدمها المملكة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الواعدة، مشيرا للمزايا والحوافز التي يوفرها الأردن والخطوات التي اتخذها لتطوير بيئة أعمال مشجعة ومنافسة.